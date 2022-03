Atoomwaakhond VN ‘betreurt’ Russische invasie

Het IAEA-bestuur, waarin 35 landen inclusief Rusland zijn vertegenwoordigd, stelt dat alle nucleaire faciliteiten in Oekraïne onder controle van Kiev moeten blijven. De kritische resolutie werd aangenomen met twee stemmen tegen en vijf onthoudingen. Volgens diplomaten stemden Rusland en China tegen.

In een eerdere versie stond dat de Russische agressie ‘in de krachtigste termen’ zou worden veroordeeld. Omdat de tekst is afgezwakt stemden meer landen voor. Het IAEA is bezorgd over het terrein van de in 1986 ontplofte reactor in Tsjernobyl, dat afgelopen week in Russische handen kwam. Hoewel er iets meer nucleaire straling is gemeten, is er volgens het IAEA geen gevaar voor de volksgezondheid.