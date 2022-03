Noors staatsfonds heeft 2,7 miljard euro aan Russische belangen

Het Noorse staatsfonds had aan het einde van 2021 ongeveer 27 miljard kroon, ofwel zo’n 2,7 miljard euro, aan Russische investeringen. Het grootste staatsfonds ter wereld met een omvang van circa 1,2 biljoen euro, belegt dankzij de olie-inkomsten van Noorwegen zo’n 230.000 euro per inwoner. Ook in Rusland.

Zondag verklaarde de Noorse regering dat het fonds zijn Russische investeringen eerst zal bevriezen en vervolgens zal afstoten in een reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. De Russische bezittingen vertegenwoordigen ongeveer 0,2 procent van de totale waarde van het fonds.

Het Russische vermogen van het fonds bestaat uit aandelen van 51 bedrijven. De meest waardevolle belangen worden gehouden in Gazprom, Sberbank en Lukoil, die samen goed zijn voor twee derde van het totaal. Alle beleggingen zijn in aandelen, waarvan 80 procent genoteerd aan de beurs van Moskou, 18 procent in Londen en 0,6 procent in New York, zei een woordvoerder van het fonds.