Amazon wil logistieke hulp bieden bij crisis Oekraïne

Webwinkel- en technologieconcern Amazon wil logistieke hulp bieden bij de humanitaire crisis in Oekraïne. Ook steunt het Amerikaanse bedrijf de Oekraïense overheid en ondernemingen op het gebied van cyberveiligheid, aldus topman Andy Jassy op Twitter. Het bedrijf heeft al gezegd 10 miljoen dollar te doneren voor humanitair werk in het land.

Jassy schrijft dat de situatie in Oekraïne zeer zorgwekkend is en elke dag verergert. Amazon staat volgens hem aan de zijde van de Oekraïense bevolking. Amazon heeft overigens geen directe activiteiten in Oekraïne, maar beschikt wel over een groot wereldwijd logistiek netwerk dat kan worden ingeschakeld om hulpgoederen naar het land te krijgen. De onderneming zegt al te helpen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, bijvoorbeeld door werknemers in Polen vrij te geven om mensen te helpen.

Daarnaast heeft Amazon op de websites in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland speciale functies geplaatst waarmee klanten een donatie kunnen doen voor Oekraïne.