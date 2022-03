Britten weren Russische bedrijven van Londense verzekeringsmarkt

Het Verenigd Koninkrijk wil Russische bedrijven uitsluiten van de verzekeringsmarkt in Londen, het grootste en meest gespecialiseerde verzekeringscentrum ter wereld. De Britten nemen daarmee verdere maatregelen om Rusland te treffen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Russische bedrijven in de luchtvaart- of ruimtevaartindustrie zullen direct of indirect geen toegang meer hebben tot Britse verzekerings- of herverzekeringsdiensten, verklaarde het Britse ministerie van Financiën.

‘De Britse regering zal wetgeving invoeren om in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verzekerings- en herverzekeringsaanbieders te verbieden financiële transacties uit te voeren die verband houden met Russische partijen of voor gebruik in Rusland’, aldus het Britse ministerie van Financiën. Dat maakt later meer details over de wetgeving bekend.