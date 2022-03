ANWB pleit voor behoud van snelle bergers tegen files

De ANWB wil dat de locaties waar bergers paraat staan om snel bij ongevallen te zijn, worden behouden. De twintig zogenoemde stand-by locaties voor bergers werden in 2019 in het leven geroepen bij ‘filegevoelige plekken’, bijvoorbeeld langs punten waar veel ongelukken gebeuren, zodat bergers snel ter plaatse konden zijn om de weg vrij te maken na een ongeval. Hiermee moesten files sneller worden opgelost. Maar in april wordt deze tijdelijke maatregel stopgezet, zo wordt bevestigd na berichtgeving van De Telegraaf.