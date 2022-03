Dj's van verschillende zenders presenteren samen actie Giro555

Radiozenders 100% NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime maken samen vijftien uur radio, onder de noemer Radio555, om geld op te halen voor Giro555. Op alle zenders tegelijkertijd is het gezamenlijke programma te horen. Radio555 wordt gemaakt vanuit Beeld en Geluid in Hilversum en is ook te zien via TV 538 en NPO 1 extra.

Luisteraars kunnen maandag tegen betaling een plaat aanvragen of direct doneren via de website van Radio555. De reclameblokken worden vervangen door materiaal dat is opgenomen tijdens de actie. De volledige commerciële opbrengst van de reclameblokken wordt gedoneerd. Op Sky Radio is de uitzending niet te horen, maar wordt wel ieder uur een oproep voor Giro555 uitgezonden en in nieuwsbulletins extra aandacht besteed aan de actie.

Team

Ekdom en Lantinga worden afgelost door Mattie Valk (Qmusic) & Wietze de Jager (Radio 538), Bert Haandrikman (NPO Radio 5) & Jorien Renkema (NPO 3FM), Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) & Barry Paf (100% NL), Rob Stenders (Radio Veronica) & Rob van Someren (Radio 10), Domien Verschuuren (Qmusic) & Ruud de Wild (NPO Radio 2) en Coen Swijnenberg (Radio 538) & Marieke Elsinga (Qmusic).

Sander Hoogendoorn (NPO 3FM) en Tim Klijn (Radio Veronica) presenteren van 20.00 uur tot 21.00 uur het laatste uur van de actiedag.