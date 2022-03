Gecensureerde Russische radiozender stopt met uitzenden

De Russische radiozender Echo Moskvy stopt nu het station uit de lucht is gehaald vanwege kritische berichtgeving over de oorlog in Oekraïne. Het onafhankelijke station trok dagelijks zo’n 1,8 miljoen luisteraars.

De raad van bestuur van Echo Moskvy heeft met een meerderheid besloten het radiostation en de website te sluiten, laat hoofdredacteur Aleksej Venediktov via Telegram weten. De toegang tot Echo Moskvy werd dinsdag geblokkeerd na kritiek van de Russische autoriteiten.

Het station wordt ervan beschuldigd ‘bewust onjuiste informatie’ te verspreiden over de oorlog in Oekraïne. Volgens Moskou is de Russische invasie een ‘speciale militaire operatie’. Media mogen woorden zoals ‘aanval’ of ‘invasie’ niet gebruiken.

Ekho Moskvy werd in 1990 opgericht en wist zich te ontwikkelen tot een van de meest gerespecteerde media in Rusland. Het station was ook een van weinige media waar critici zich konden uiten.