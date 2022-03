Helft werkgevers vroeg eindberekening NOW zomer 2020 nog niet aan

Iets meer dan de helft van de bedrijven die in de zomer van 2020 een beroep deed op de NOW-regeling moet de definitieve berekening nog aanvragen. De deadline is eind deze maand, waarschuwt uitvoeringsinstantie UWV, die aandacht gaat vragen voor de haast die geboden is. Zo wil de dienst ondernemers direct gaan bellen en mailen, maar komen er ook advertenties online en radioreclames.