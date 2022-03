Advocatenkantoor Houthoff verbreekt alsnog banden met Rusland

Advocatenkantoor Houthoff verbreekt alsnog de banden met Rusland en aan Rusland gelieerde personen en bedrijven. Dat doet het kantoor vanwege de oorlog in Oekraïne. De aankondiging volgt een dag nadat het kantoor zei kritisch te zullen kijken naar de relatie met ‘bepaalde cliënten’. Vorig jaar schreef Follow The Money dat Houthoff grote Russische bedrijven als Gazprom, VEON en LetterOne als klant had, maar ook de Russische staat.