Kolenprijs loopt verder op door oorlog in Oekraïne

De prijs van steenkolen, die worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, is donderdag hard opgelopen. De prijsstijging tijdens de handelssessie in Azië, de grootste markt voor de brandstof, volgt op de zorgen over de verstoringen van de leveringen van kolen uit Rusland.

De wereldwijde grondstoffenmarkten zijn flink in beroering sinds de Russische invasie van Oekraïne vorige week. Hoewel er nog geen directe westerse sancties gelden op het gebied van energie trachten handelaren zo snel mogelijk alternatieve voorraden brandstof en grondstoffen veilig te stellen uit angst voor extra sancties in de toekomst.

De prijs voor hoogwaardige thermische kolen, die worden gebruikt door elektriciteitscentrales en worden verscheept vanuit de haven van Newcastle in Australië, steeg in één dag met 140,55 dollar tot 446 dollar per ton. Dat is het hoogste niveau sinds 2008, volgens gegevens van ICE Futures Europe. De prijzen van kolen die worden verscheept van Newcastle zijn meer dan verdubbeld sinds de Russische invasie in Oekraïne. In maart vorig jaar werd nog 80,50 dollar per ton betaald.

Andere grondstoffen

De zorgen over het aanbod uit Rusland, dat goed is voor meer dan 17 procent van de wereldwijde export van kolen, komen bovenop de al bestaande aanbodproblemen in de sector. Door het snelle economische herstel van de coronacrisis was de vraag naar steenkolen al flink toegenomen. Het aanbod is echter beperkt doordat mijnbouwers in Mongolië en China kampten met arbeidstekorten vanwege coronabesmettingen. Daarnaast hebben de grote Australische mijnbouwers last van de overstromingen en legde Indonesië de export van kolen in januari aan banden om de eigen energievoorziening veilig te stellen.

Het toenemende economische isolement van Rusland zorgt ook voor flink hogere prijzen voor grondstoffen als zink, aluminium en nikkel. Het wordt steeds moeilijker om goederen zoals deze metalen, die in containers worden verscheept, te vervoeren, aangezien bijna de helft van ‘s werelds containerschepen niet langer van en naar Rusland varen. De prijs van zink steeg tot het hoogste niveau sinds 2007 en de prijs van aluminium bereikte een recordniveau.