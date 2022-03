Toyota stopt met productie bij autofabriek Sint-Petersburg

Het Japanse autoconcern Toyota Motor schort de productie bij zijn fabriek in het Russische Sint-Petersburg op. Daarbij verwijst Toyota naar de verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In Sint-Petersburg bouwt het bedrijf hoofdzakelijk het SUV-model RAV4 en de Camry voor de Russische markt.