Oorlog Oekraïne vertroebelt toekomstverwachting Lufthansa

De oorlog in Oekraïne weegt op de vooruitzichten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het concern wist het verlies vorig jaar te verkleinen en werd daarbij geholpen door het herstel uit de coronacrisis. Daarbij werd direct gewaarschuwd voor de onzekerheid als gevolg van de Russische invasie.

Ondanks de crisis in Oekraïne en het verbod om door het Russische luchtruim te mogen vliegen, denkt Lufthansa het dit jaar weer beter te doen. Maar door de problemen is het voor de maatschappij niet mogelijk om met een gedetailleerde voorspelling te komen.

De grootste luchtvaartmaatschappij van Europa sloot vorig jaar af met een verlies van 2,2 miljard euro. Dat was een ruime verbetering ten opzichte van het verlies van 6,7 miljard euro in het eerste coronajaar, toen er praktisch helemaal niet gevlogen kon worden. Ook vorig jaar werd de luchtvaart door de coronapandemie flink in de war geschopt als gevolg van reisbeperkingen en andere maatregelen.