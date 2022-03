Nederlandse songfestivalinzending S10 presenteert liedje

Zangeres S10 presenteert donderdag het nummer waarmee ze in mei namens Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De bekendmaking vindt plaats vanuit Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Over het liedje is alleen nog maar bekend dat het Nederlandstalig is. Songfestivalcommentator Cornald Maas, die onderdeel uitmaakt van de selectiecommissie, zei eerder wel al dat hij "overrompeld" was door het nummer. "Je wordt meteen meegenomen in het verhaal dat ze vertelt. Zowel tekstueel als met de compositie. Het is echt een heel sterke song die we hebben gekozen."

In december werd onthuld dat S10, oftewel Stien den Hollander, voor Nederland uitkomt tijdens het songfestival in de Italiaanse stad Turijn. De 21-jarige zangeres moet nog wel strijden om een finaleplaats. Ze is tijdens de eerste halve finale op 10 mei aan de beurt.

EBU

In die halve finale zou S10 het oorspronkelijk ook opnemen tegen Rusland. Dat land is door de European Broadcasting Union (EBU) echter uitgesloten van deelname vanwege de invasie in Oekraïne. In plaats van achttien deelnemers doen nu nog zeventien landen mee aan de halve finale. Tien daarvan gaan, net als tijdens de tweede halve finale, door naar de finale op 14 mei.

Italië, de winnaar van vorig jaar, staat al in de finale. Ook Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn als lid van de zogenoemde 'big five' al verzekerd van een finaleplaats. Italië hoort hier normaal gesproken ook bij.