VS: Russisch konvooi op weg naar Kiev lijkt vertraagd

Kirby voegde toe dat het erop lijkt dat een aantal voertuigen zonder brandstof zit en dat er niet genoeg voedsel is voor de soldaten. Volgens de BBC hebben Oekraïense overheidsvertegenwoordigers in de regio gezegd dat Russische soldaten supermarkten plunderen op zoek naar eten omdat de maaltijden die het Russische leger aanbiedt niet goed meer zijn.

Ook zou het verzet van de Oekraïners invloed hebben op de voortgang van het konvooi, zegt Kirby. Hij zegt erbij dat ‘de troepen zich mogelijk aan het herpakken zijn’ en dat ze ‘evalueren hoe ze de verloren tijd goed kunnen maken.’ Volgens Kirby is het nog steeds de ambitie van de Russische president Vladimir Poetin om de macht in Kiev te pakken en de Oekraïense overheid af te zetten.

Hij benadrukte ook dat Kiev niet de enige stad is die onder vuur ligt. Er wordt hevig gevochten in het oostelijke Charkov en in zuidelijke steden als Marioepol en Cherson. Die laatste stad is inmiddels veroverd door de Russen, zegt de Oekraïense burgemeester van de stad.