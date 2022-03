Vertrouweling automagnaat Ghosn krijgt zes maanden cel

De 65-jarige Kelly werd net als Ghosn in 2018 opgepakt en werd gezien als de rechterhand van de automagnaat. Hij werd ervan beschuldigd Ghosn geholpen te hebben tussen 2010 en 2018 9,1 miljard yen (71 miljoen euro) verborgen te houden van de autoriteiten. Kelly ontkende de aantijgingen. De rechtbank oordeelde dat Kelly niet schuldig was in de jaren 2010 tot en met 2016, maar wel in het jaar 2017.

Carlos Ghosn stond aan de leiding van Nissan, Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi, maar verloor die positie in 2018 na beschuldigingen van fraude door de Japanse autoriteiten. Hij stond maandenlang onder huisarrest in Japan maar ontvluchtte het land begin 2019.