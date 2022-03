Indeed: stabilisatie op vacaturemarkt na einde lockdown

Wie een baan zoekt, heeft nog altijd de keuze uit veel meer openstaande vacatures dan voor de coronapandemie. Maar de forse stijging van een maand geleden is volgens vacaturesite Indeed wel voorbij.

In januari lag het aantal openstaande vacatures 44 procent hoger dan voor de coronapandemie, 10 procentpunt meer dan in de voorgaande maand. In februari lag het aantal vacatures nog iets meer dan 42 procent hoger dan voor de wereldwijde uitbraak met het longvirus.

Volgens Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed, hebben werkgevers de afgelopen maanden al veel vacatures geplaatst om voor te sorteren op de heropening van de samenleving. Het kabinet kondigde twee weken geleden een nieuwe fase aan waarin vrijwel alle beperkende maatregelen wegens het coronavirus werden beëindigd. Onder andere in de horeca en de kunst- en cultuursector is daarom meer personeel nodig.

Indeed ziet nog geen directe invloed van de oorlog in Oekraïne op de vacaturemarkt. Wel houdt Vissers er rekening mee dat bedrijven door toenemende onzekerheid eerst willen afwachten wat de economische gevolgen zijn voordat ze meer personeel aannemen.