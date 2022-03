Amerikaanse onderzoekscommissie: Trump overtrad mogelijk de wet

De Amerikaanse parlementaire onderzoekscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, geeft in nieuwe rechtbankdocumenten aan dat de voormalige president Donald Trump mogelijk de wet heeft overtreden door te proberen de verkiezingsuitslag van 2020 te veranderen.

Trump weigerde te accepteren dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 had verloren en voerde in verschillende staten rechtszaken om stembiljetten nietig te laten verklaren. Dat is hem niet gelukt.

Het is niet direct duidelijk wat voor bewijs er is dat Trump frauduleus of onrechtmatig handelde, maar de onderzoekscommissie geeft aan dat het overweegt het bewijs te overhandigen aan het ministerie van Justitie.

Dat zou gezien worden als symbolische actie, maar mogelijk zou het ook de druk op minister van Justitie Merrick Garland kunnen opvoeren om Trump officieel aan te klagen.