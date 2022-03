Meerdere zware explosies in Oekraïense hoofdstad Kiev

In de Oekraïense hoofdstad Kiev waren vier zware explosies te zien en horen, melden verschillende journalisten van internationale media. In de nacht van woensdag op donderdag meldden lokale media al dat het luchtalarm in de stad afging.

Op beelden van de Amerikaanse zender CBS is te zien hoe de lucht fel verlicht wordt. Er klinkt een zware explosie. De Britse krant The Guardian meldt op basis van de Oekraïense autoriteiten dat de explosies klonken in het centrum van de stad en bij een metrostation. Dit kon niet worden geverifieerd.

Wat er precies geëxplodeerd is en of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk.