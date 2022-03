Lid waarnemingsmissie OVSE omgekomen in Charkov

Een lid van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is omgekomen bij een aanval op de Oost-Oekraïense stad Charkov, meldt de organisatie op de eigen website.

De vrouw kwam om het leven ‘toen ze boodschappen aan het doen was voor haar gezin in een stad die een oorlogsgebied geworden is’, schrijft de organisatie in de verklaring.

OVSE houdt sinds 2014 een waarnemingsmissie in het oosten van Oekraïne. De waarnemers houden toezicht op het staakt-het-vuren dat werd gesloten tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense soldaten, vooral in Oost-Oekraïne. Het is de grootste veiligheidsmissie in de geschiedenis van de OVSE.