Oekraïne roept op tot staakt-het-vuren in Charkov en Soemi

Oekraïne heeft opgeroepen tot een staakt-het-vuren in de Oost-Oekraïense regio’s Charkov en Soemi, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reden voor het verzoek is dat lokale autoriteiten dan de kans hebben burgers in veiligheid te brengen

Eerder woensdag werd het gebouw van de gemeenteraad in Charkov getroffen door een Russische raket, aldus de plaatsvervanger van de regionale gouverneur. De tweede stad van Oekraïne is al enkele dagen het doelwit van zware aanvallen.

Volgens een adviseur van de Oekraïense binnenlandminister zijn er in Charkov ‘praktisch geen gebieden meer’ die niet zijn geraakt door artillerie. De Britse inlichtingendiensten bevestigen dat de stad te maken heeft met ‘intensieve lucht- en artillerieaanvallen’.

De regionale gouverneur maakte woensdagochtend bekend dat in Charkov binnen een dag zeker 21 mensen zijn omgekomen. Nog even later meldden de hulpdiensten vier doden bij beschietingen in de oostelijke stad met circa 1,4 miljoen inwoners.