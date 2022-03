Acht staten VS beginnen onderzoek naar invloed TikTok op jeugd

‘Nu kinderen worstelen met problemen als angsten, sociale druk en depressie, kunnen we niet toestaan dat socialmediabedrijven hun fysieke gezondheid en geestelijke welzijn verder schaden’, stelt de aanklager. Het onderzoek moet uitwijzen of functies van TikTok zodanig zijn ontworpen dat ze zulke fysieke of geestelijke problemen veroorzaken of versterken.

TikTok verklaarde in een reactie veel inspanningen te doen voor het welzijn van gebruikers van de video-app, die populair is om de korte muzikale filmpjes die gebruikers kunnen uploaden. ‘We waarderen dat de hoofdaanklagers focussen op de veiligheid van jonge gebruikers. We kijken ernaar uit informatie te delen over de vele veiligheids- en privacymaatregelen die we nemen voor tieners.’

Onder vuur

TikTok ligt niet alleen in de Verenigde Staten onder vuur vanwege het welzijn van jongeren. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgevens legde de app vorig jaar een boete van 750.000 euro op omdat TikTok de privacy van jonge kinderen schond. Informatie die kinderen van TikTok kregen was in het Engels en volgens de toezichthouder daarom niet goed te begrijpen.

Een groter Europees onderzoek naar TikTok, uitgevoerd door de Ierse privacywaakhond, gaat dieper in op de verwerking van persoonsgegevens van jongeren onder de 18 jaar. De Ieren onderzoeken ook of app wel goed genoeg controleert of gebruikers niet jonger zijn dan 13 jaar.