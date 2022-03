Kaag: onverantwoord om defensiegeld bij klimaat weg te halen

Minister van Financiën Sigrid Kaag denkt dat het onvermijdelijk is dat de sancties tegen Rusland de Nederlandse welvaart zullen schaden. Het kabinet moet daar rekening mee houden, net als met extra uitgaven aan onder meer Defensie. Toch vindt ze dat die uitgaven niet ten koste mogen gaan van de bestrijding van klimaatverandering. Dat lijkt Kaag "onverantwoord", zei ze in Nieuwsuur.

Kaag werd gevraagd naar uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, die woensdag in De Telegraaf stelde dat het kabinet "terug naar de tekentafel moet" nu er extra geld wordt uitgetrokken voor de krijgsmacht. Die uitspraak vindt Kaag te ver gaan, zei ze in Nieuwsuur. "Natuurlijk kijk je waar de nood de wet moet breken, maar dat is denk ik iets anders dan de tekentafel. Dan zou je denken dat je een totaal nieuwe tekening moet gaan produceren."

Geld vrijmaken door te besparen op klimaat ziet Kaag niet zitten, ook gezien het alarmerende klimaatrapport van het IPCC dat deze week verscheen. Ze zou het in die wetenschap "gek, laten we zeggen: onverantwoord" vinden om te zeggen dat "het een tegen het andere" weggestreept kan worden.

Buitenlandminister Wopke Hoekstra was in het vorige kabinet-Rutte nog minister van Financiën, en Kaag enkele maanden minister van Buitenlandse Zaken.