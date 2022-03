Tsjechië roept noodtoestand uit om Oekraïense vluchtelingen

De Tsjechische regering heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat maakt een betere coördinatie mogelijk van de hulp in de ‘crisissituatie’, zei minister van Binnenlandse Zaken Vit Rakusan na een kabinetsvergadering.

De noodtoestand gaat vrijdag in. De regering kan vanaf dan maatregelen nemen zonder voorafgaand overleg met het parlement.

Volgens Tsjechië zijn er al ongeveer 20.000 Oekraïners naar Tsjechië gevlucht. Er rijden dagelijks treinen tussen Tsjechië en Lviv in het westen en Tsjop in het zuidwesten van Oekraïne. Ze brengen humanitaire goederen naar de steden en nemen op de terugweg vluchtelingen mee. Voor de oorlog woonden al naar schatting 150.000 Oekraïners in Tsjechië.

Tsjechië verhoogt ook zijn defensiebudget met ongeveer 1 miljard Tsjechische kronen (ongeveer 40 miljoen euro) in reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Premier Petr Fiala benadrukte echter dat de veiligheid van het land niet direct in gevaar is. ‘Ik wil alle burgers verzekeren dat ze niet bang hoeven te zijn’, zei hij.