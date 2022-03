Ook pensioenfonds ABP wil van Russische beleggingen af

Ambtenarenfonds ABP gaat al zijn beleggingen in Russische bedrijven verkopen. Het grootste pensioenfonds van Nederland zegt geschokt te zijn door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Het pensioenfonds voor bouwmedewerkers BpfBOUW deed woensdag al een zelfde soort aankondiging.

ABP heeft ongeveer 520 miljoen euro aan beleggingen in Russische bedrijven. Dat is minder dan 0,1 procent van de waarde van alle beleggingen van het pensioenfonds. Het wordt nog wel lastig die stukken te verkopen, want Russische beurzen accepteren geen verkooporders van buitenlandse beleggers meer.

Het pensioenfonds had de voorbije jaren al veel beleggingen in Rusland verkocht. Zo steekt het fonds al een tijdlang geen geld meer in staatsobligaties van het land. ABP verkocht ook veel aandelen in Russische gas- en oliebedrijven om zijn portefeuille te vergroenen.

BpfBOUW heeft ongeveer 58 miljoen euro aan beleggingen in Rusland, zo’n 0,07 procent van de totale waarde van alle beleggingen van het fonds. De Nederlandsche Bank meldde eerder dat Nederlandse pensioenfondsen ongeveer 5 miljard euro aan Russische aandelen en obligaties bezitten, ongeveer 0,3 procent van het totale pensioenvermogen.