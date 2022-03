VS weerspreken Russische claim verovering Oekraïense stad Cherson

Volgens Amerikaanse inlichtingen is de Oekraïense stad Cherson nog niet geheel ingenomen door het Russische leger, zegt een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Eerder woensdag claimden de Russen die stad al geheel te hebben veroverd. Cherson heeft 285.000 inwoners en ligt aan de rivier de Dnjepr, vlak bij de Zwarte Zee.

Eerder trok ook de Oekraïense gouverneur van Cherson de Russische verovering al in twijfel. Hij stelde woensdag dat de stad weliswaar helemaal omsingeld is, maar sprak niet over de inname van de stad. Wel waren er eerder door de gemeente mededelingen gedaan dat Russische troepen de haven en het station hadden veroverd tijdens hevige gevechten waarbij tientallen doden waren gevallen.

Cherson zou de eerste grote regionale hoofdstad zijn die de Russen tijdens hun vorige week begonnen aanval op het buurland helemaal hebben bezet. Die claim wordt dus door zowel de VS als de gouverneur van de regio weersproken.