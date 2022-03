Europese Commissie heroverweegt invoeren begrotingsregels in 2023

De Europese Commissie twijfelt of de opgeschorte EU-begrotingsregels volgend jaar wel weer opnieuw kunnen worden ingevoerd. ‘Gegeven de huidige onzekerheid is het nodig dat we daar in mei opnieuw naar kijken’, zei Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) bij de presentatie van richtlijnen voor het begrotingsbeleid van de EU volgend jaar. In mei publiceert de commissie de nieuwe verwachte groeicijfers voor 2022 en 2023.

De regels over begrotingstekorten en staatsschulden werden aan het begin van de pandemie in 2020 tijdelijk buiten werking gesteld zodat de EU-lidstaten geld in het ondersteunen van bedrijven en burgers konden steken. Toen de EU weer uit het dal begon op te krabbelen werd afgesproken de regels weer in 2023 te gaan toepassen, maar waarschijnlijk wel op een andere leest. Daarover moeten de ministers van Financiën nog onderhandelen.

Volgens de normaal geldende regels mogen lidstaten geen staatsschuld van meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) hebben en moeten ze hun schuld boven die 60 procent jaarlijks met een twintigste deel daarvan afbouwen. Door de coronacrisis zijn de schulden in sommige landen ver boven de grens opgelopen, zoals in Italië tot 160 procent en in Griekenland boven de 200 procent. ‘De 1/20-regel gaan we hoe dan ook volgend jaar niet toepassen’, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, omdat de betrokken landen dat onder de huidige omstandigheden niet zouden kunnen opbrengen.

Volgens Dombrovskis brengt ‘de barbaarse Russische agressie in Oekraïne’ nieuwe onzekerheid over de economische vooruitzichten voor de EU. Samen met de bestaande uitdagingen als inflatie en hoge energieprijzen zullen de zware sancties die de EU tegen Rusland heeft ingesteld ook op de EU een ‘onvermijdelijk negatieve impact’ hebben, zei hij. Volgens de Let is die impact ‘een prijs die het waard is te betalen voor democratie en vrede.’