Duits energiebedrijf schrijft 1 miljard euro af op Nord Stream 2

Wintershall Dea keurt de Russische inval in Oekraïne in scherpe bewoordingen af. Het bedrijf kondigt aan geen extra projecten voor olie- en gaswinning in Rusland meer te beginnen. Ook worden ‘zo goed als alle’ betalingen aan Rusland stopgezet.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz besloot de ingebruikname van Nord Stream 2 vorige week stil te leggen nadat de Russische president Vladimir Poetin de onafhankelijkheid van twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne had erkend. Enkele dagen later begon Rusland een grootschalige aanval op Oekraïne.

Agressie

Rusland zegt dat Scholz’ beslissing de relatie met Duitsland onherstelbaar zal beschadigen.

Topman Mario Mehren van Wintershall Dea spreekt van ‘een oorlog van agressie van de Russische president tegen Oekraïne die onze activiteiten in Rusland op hun grondvesten heeft doen schudden’.

Nord Stream 2 is in principe klaar voor gebruik. Het project was van meet af aan omstreden, omdat het de greep van Rusland op Europa zou verstevigen. Ook zou Oekraïne door Nord Stream 2 inkomsten uit de doorvoer van Russisch gas mislopen, omdat de gaspijpleiding door de Oostzee loopt.