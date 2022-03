Atoomwaakhond houdt breed overleg over kerncentrales Oekraïne

Grossi voegde eraan toe dat hij nog niets kon zeggen over de wijze waarop de IAEA gaat helpen bij het toezien op de veiligheid. Hij zei dat de gesprekken daarover met de betrokken partijen nog steeds gaande zijn.

Het IAEA is woensdag in Wenen voor spoedberaad bijeengekomen om te praten over de veiligheid van kerncentrales en de opslag van kernafval in Oekraïne. Grote zorg is gerezen over onder meer het terrein van de in 1986 ontplofte reactor in Tsjernobyl. Sinds het begin van de Russische aanval vorige week is er meer nucleaire straling gemeten, maar volgens de nucleaire waakhond vormt dat geen gevaar voor de volksgezondheid.