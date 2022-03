Aantal nieuwe coronagevallen loopt weer op

Het aantal nieuwe coronagevallen is fors gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 48.503 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook het gemiddelde loopt op, komt naar voren uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is niet bekend waardoor het aantal bevestigde besmettingen stijgt, maar de overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen binnenkort opnieuw een boosterprik.