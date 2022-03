KLM worstelt nog met vluchten naar Azië vanwege Rusland-ban

Luchtvaartmaatschappij KLM weet nog altijd niet hoe straks vluchten van en naar bepaalde Aziatische bestemmingen zullen worden uitgevoerd. Vanwege het verbod om door het Russische luchtruim te vliegen, heeft het bedrijf vluchten naar luchthavens in China, Japan en Zuid-Korea tot en met donderdag geschrapt. Of en hoe de vluchten straks weer uitgevoerd kunnen worden, is volgens een woordvoerder KLM onderwerp van een ‘complex proces’ waar momenteel hard aan wordt gewerkt.

KLM vloog tot de sluiting van het Russisch luchtruim veertien keer per week van en naar bestemmingen in de eerder genoemde landen. Daarbij is de frequentie momenteel minder vanwege de coronacrisis en de beperkingen die nog in veel landen gelden in vergelijking met de situatie van voor de crisis.

Om Rusland heen vliegen betekent dat vluchten een paar uur langer zullen duren. Dat betekent niet alleen dat dit KLM meer brandstof en tijd kost. Ook moet de maatschappij nadenken over aanpassingen van de catering en van de inzet van personeel. KLM hoopt deze week meer duidelijkheid te kunnen geven. Garanties geeft het bedrijf daarbij vanwege de complexiteit van het probleem niet.