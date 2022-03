FNV wil dat iedereen 0,19 euro kilometervergoeding krijgt

‘De 0,19 euro per kilometer is een fiscale grens, maar werkgevers kunnen altijd, nu ook al, meer vergoeden’, zegt een woordvoerster van FNV. ‘Niks belet hen dat te doen. Alleen willen ze dat niet, want dan moeten ze daar belasting over betalen.’

AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers voor arbeidsvoorwaarden, zegt dat het lastig is voor werkgevers om meer te betalen dan 0,19 euro. ‘Ga je meer betalen dan zit je met loonheffingen en daar wordt het heel ingewikkeld van. Het is niet zo makkelijk om snel even te repareren’, zegt een woordvoerder. ‘Werkgevers zoeken liever naar andere middelen om werknemers tevreden te houden.’

Veel moeite

FNV benadrukt dat veel werkenden niet 0,19 euro per kilometer krijgen. ‘Eind vorig jaar bijvoorbeeld hebben we met veel moeite bedongen dat mensen in de textielwasserijen er 1 centje bij krijgen, van 7 naar 8 cent kilometervergoeding’, aldus de vakbond.

De grootste vakbond van Nederland wijst erop dat alles duurder is geworden, niet alleen benzine. FNV pleitte eerder al voor automatische prijscompensatie in cao’s. ‘Daarbovenop eisen we 100 euro bruto per maand erbij voor elke werkende’, zegt de woordvoerster. ‘Met de prijscompensatie en die 100 euro extra worden mensen gecompenseerd voor het duurdere levensonderhoud.’ De hoge inflatie speelt volgens de AWVN inmiddels ook een rol bij cao-onderhandelingen.