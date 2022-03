Dertien tips over overval waardetransport Amsterdam

Bij de politie zijn dertien tips binnengekomen over de gewapende roofoverval op een waardetransport van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, op 19 mei vorig jaar. De tips kwamen binnen naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht, dat er dinsdagavond aandacht aan besteedde.

Het gaat om tips die in Nederland zijn binnengekomen. Ook in België en Frankrijk is dinsdag een getuigenoproep gedaan, maar een politiewoordvoerster wist nog niet hoeveel aanwijzingen daaruit zijn voortgekomen. Ook kon ze niet zeggen over welke specifieke vragen rond de overval mensen tips hebben doorgegeven.

De politie is nog op zoek naar vier voortvluchtige verdachten, vermoedelijk uit België en Frankrijk. Van drie van hen is de identiteit nog niet bekend. De vierde man is de 26-jarige Belgisch-Marokkaanse Ibrahim Akhlal. Ook is nog een hoeveelheid edelmetaal ter waarde van ruim 4 miljoen euro zoek. Het gaat om 80 kilo aan platina, 1,5 kilo aan goudkorrels en meerdere omgesmolten goudbaren. De totale buit was 14,5 miljoen euro waard. Verder wordt meer informatie gevraagd over de BMW met gestolen kentekenplaten waarin de verdachten reden.

Automatische wapens

In Opsporing Verzocht was een reconstructie gemaakt van de overval bij Schöne. Bij het bedrijf op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord werd een waardetransportauto van Brink’s overvallen. Daarbij schoten de overvallers in de lucht met automatische wapens. Binnen werden medewerkers van het bedrijf vastgebonden. De daders vluchtten met een miljoenenbuit richting het nabijgelegen dorp Broek in Waterland, achtervolgd door de politie.

Een 47-jarige Franse overvaller werd uiteindelijk gedood in een weiland aldaar en zes anderen werden aangehouden. In november arresteerde de politie in België nog een 20-jarige vrouwelijke verdachte en in Frankrijk een 44-jarige Parijzenaar. De vrouw zit niet vast, de Fransman wel. Daarmee zitten zeven verdachten vast.