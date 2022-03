VDL Nedcar staakt productie om leveringsproblemen door oorlog

Autoproductiebedrijf VDL Nedcar moet zijn fabrieken vanaf maandag stilleggen. De zogenoemde kabelbomen die nodig zijn voor de productie van de BMW- en MINI-modellen kunnen door de oorlog in Oekraïne niet geleverd worden. Een woordvoerder van VDL zegt nog niet in te kunnen schatten hoe lang de fabriek stil blijft liggen.

VDL geeft aan met verschillende betrokken partijen in gesprek te zijn over het stilleggen van de fabriek. Naast eigen personeel werken er ook de nodige uitzendkrachten in de autofabriek in het Limburgse Born.

Vorig jaar moest VDL Nedcar ook al enkele keren korte tijd de productie staken. Dat had toen te maken met een gebrek aan computerchips, waar de auto-industrie al langer last van heeft. Ook dat speelt nog steeds een rol.

Opdrachtgever BMW geeft aan naarstig op zoek te zijn naar een andere leverancier voor de benodigde spullen. Meerdere Europese fabrieken van de Duitse autoproducent zijn ook getroffen door onderdelentekorten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.