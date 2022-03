Rusland stelt eisen aan vorming regering Oekraïne

De toekomstige regering van Oekraïne moet alle bevolkingsgroepen in het land vertegenwoordigen, aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij zei dit in gesprek met de nieuwszender al-Jazeera. De regering moet worden gekozen, maar moet iedereen vertegenwoordigen. De uitspraken volgen op een Russische inval in Oekraïne die een week geleden is begonnen.

Rusland stelt dat sinds pro-westerse Oekraïners in 2014 de macht grepen in Kiev, de Russischtalige Oekraïners en/of etnische Russen worden gediscrimineerd en vervolgd. Ongeveer driekwart van de bevolking is etnisch Oekraïens en rond de 18 procent Russisch. Russisch wordt veel gesproken als eerste taal in het oosten en zuiden van het land. Daarnaast leven er nog meer nationaliteiten inclusief Polen en Roemenen.

De val van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj in 2014 was volgens het Westen het gevolg van een volksopstand die was ontstaan toen hij zich afkeerde van de Europese Unie. In Russische ogen was het een vooral door Amerikanen bekokstoofde staatsgreep. Die werd volgens Rusland onder meer uitgevoerd met behulp van extreemrechtse milities. Die bestaan nog steeds volgens het Kremlin dat daarom Oekraïne nu wil ‘denazificeren’.

Het op Rusland gerichte oosten van het land kwam in 2014 in opstand en twee regio’s scheidden zich af. Rusland erkende die twee recent als onafhankelijke republiekjes en stelt nu dat die met militair ingrijpen moeten worden beschermd tegen onder meer de extreemrechtse milities.