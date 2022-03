Netflix lijft Finse gameontwikkelaar van Stranger Things-game in

Streamingdienst Netflix neemt de Finse gameontwikkelaar Next Games over. Dat bedrijf is onder meer de ontwikkelaar van een op de hitserie Stranger Things gebaseerde game. Met de overname is een bedrag van 65 miljoen euro gemoeid, ruim twee keer zoveel als de marktwaarde van het bedrijf op de beurs in Helsinki voorafgaand aan het bod.