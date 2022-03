Nieuw-Zeeland beëindigt wekenlang coronaprotest bij parlement

De politie, die voorheen voor een lichte aanpak had gekozen, gebruikte pepperspray en waterkanonnen om de honderden betogers weg te krijgen. Die gooiden onder meer stenen en flessen naar agenten. Zeker drie agenten zijn gewond geraakt. Lokale media melden dat de betogers tenten in brand hebben gestoken.

Premier Jacinda Ardern veroordeelt het geweld. ‘Het was een aanval op onze politie, op ons parlement en op onze waarden’, verklaarde ze tijdens een persconferentie. Eerder had de premier gezegd dat het tijd was om het protest, dat volgens haar werd gevoed door misinformatie en complottheorieën, te beëindigen.

De demonstratie in de hoofdstad Wellington begon ruim drie weken geleden en was gericht tegen de coronavaccinatieplicht voor bepaalde beroepen, naar voorbeeld van de coronademonstraties in Canada. Later voegden zich ook tegenstanders van alle coronamaatregelen bij het protest. Op het hoogtepunt deden zo’n 3000 mensen mee aan de actie.