DNB-baas: sancties tegen Rusland doen wat ze moeten doen

Knot benadrukt dat beleidsmakers goed hebben moeten nadenken over het nemen van maatregelen, zoals Russische banken uitsluiten van het interbancaire betalingssysteem SWIFT. Volgens de DNB-baas moet bij dit soort zware sancties altijd goed gekeken worden hoe je de consequenties voor ‘onschuldige omstanders en dergelijke’ kunt minimaliseren. Daar is volgens hem goed gehoor aan gegeven.

Knot wijst er verder op dat de effectiviteit van de sancties groter wordt naarmate het bereik van de sancties groter is. Het is volgens Knot niet aan hem om te beslissen over het eventueel verder verzwaren van de sancties, zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van meer banken van SWIFT. Wat volgens hem ook niet vergeten moet worden is dat er nog een energiekwestie speelt, omdat veel landen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van Russisch gas. ‘Het is aan politici om dat af te wegen tegen het sterkere signaal met een breder bereik’, aldus Knot.

Knot stelt dat de directe risico’s van bedrijven en banken in Rusland al voor de oorlog in Oekraïne beperkt waren. Volgens hem gaat het doorgaans om een erg klein deel van het werkkapitaal. Daarmee zal de impact van een eventueel faillissement van het Russische banksysteem volgens Knot beperkt zijn. Hij voegde daar wel direct aan toe dat de precieze impact pas duidelijk wordt als dit ook echt aan de hand zou zijn. Hij erkent dat sommige banken, met name die met een grotere blootstelling aan Rusland, harde klappen hebben gekregen. ‘Maar niet zo zwaar dat we ons zorgen zouden maken over het systeem.’

Verder wijst Knot er ook op dat toezichthouders al langere tijd goed kijken naar de geldstromen in crypto’s. Via de digitale valuta zouden sancties mogelijk omzeild kunnen worden. Knot erkent dat crypto’s daarin een risico kunnen vormen. ‘Regeringen kunnen regelgeving opleggen en handhaven voor het bezit van crypto’s op gecentraliseerde beurzen, maar daarbuiten is er veel mogelijk’, aldus Knot. Maar de toezichthouder kijkt ook steeds meer naar hiaten in de regelgeving die kunnen worden uitgebuit.