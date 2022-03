Moskou stuurt delegatie om woensdagavond weer te praten met Kiev

Rusland is nog steeds bereid woensdagavond verder te praten met Oekraïne over beëindiging van de conflicten. Het Kremlin heeft laten weten dat een delegatie naar Belarus gaat en daar wacht op Oekraïense gezanten.

Afgelopen maandag spraken Oekraïners en Russen bijna vijf uur lang met elkaar in de streek van Gomel, in het zuidoosten van Belarus. Voornaamste resultaat was dat beide partijen zeiden dat ze nog een keer bijeen zouden gaan komen. Dinsdag berichtten Oekraïense en Russische media dat de tweede gespreksronde woensdag is.

Maar de komst van een Oekraïense delegatie is onzeker. President Volodimir Zelenski van Oekraïne heeft geëist dat Rusland eerst stopt met bombardementen. Voorts werd uit Kiev gemeld dat Oekraïne overweegt verder te praten ‘afhankelijk van wat er wordt besproken’ of de agenda van de gespreksronde.