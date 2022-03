Inflatie eurozone loopt in februari op tot 5,8 procent

De inflatie in de eurozone is in februari verder opgelopen. Gemiddeld werd het dagelijks leven 5,8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, tegenover 5,1 procent in januari. Economen hadden ook gerekend op een hogere inflatie.

De voorlopige cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat wijzen op een nieuw record. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand. In januari en december bereikte de inflatie in de eurozone ook al recordhoogtes.