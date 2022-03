Oppositievoerder Rusland wil dagelijks protest tegen invasie

De gevangenzittende Russische oppositievoerder Aleksej Navalni heeft opgeroepen tot dagelijks protest in Rusland tegen de Russische invasie in buurland Oekraïne, meldt zijn woordvoerder op Twitter. De beweging rond de Kremlin-criticus riep de Russen onlangs al op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Navalni, die geldt als de belangrijkste politieke tegenstander van president Vladimir Poetin, had vorige week in een videoboodschap laten weten dat hij de oorlog volstrekt afkeurt. Volgens Navalni voert Poetin de militaire campagne om te verhullen ‘hoe de Russen worden bestolen’ en om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problemen van het land, met name de economische neergang.

De afgelopen dagen vonden er in meerdere plaatsen in Rusland betogingen plaats tegen de invasie. Volgens een burgerrechtenbeweging werden veel deelnemers gearresteerd.