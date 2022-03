Prijs van graan op hoogste niveau sinds 2008

De prijs van tarwe is sinds de Russische invasie van Oekraïne enorm gestegen. Oekraïne is een grote exporteur van graan naar de rest van Europa en door de inval is de export tot stilstand gekomen. Rusland is de grootste exporteur ter wereld en dat land wordt getroffen door westerse sancties. De prijs van graan heeft inmiddels het hoogste niveau bereikt sinds 2008.