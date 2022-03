Zelenski maakt melding van bijna 6000 gesneuvelde Russen

Bijna 6000 Russische militairen zijn afgelopen week in Oekraïne om het leven gekomen, meldt de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een nieuwe videoboodschap. Volgens hem kan Rusland de oorlog in zijn land niet winnen met ‘bommen en raketten’.

Rusland erkent dat er onder zijn troepen doden en gewonden zijn gevallen, maar heeft tot dusver geen aantallen gemeld. Bij de invasie in Oekraïne zijn tienduizenden Russische manschappen betrokken.

Zelenski reageerde ook op de Russische raketaanval bij het Holocaust-monument in Kiev. ‘Deze aanval bewijst dat voor veel mensen in Rusland ons Kiev absoluut buitenlands is’, aldus de president. ‘Ze weten niets over Kiev, over onze geschiedenis. Maar ze hebben allemaal de opdracht om onze geschiedenis uit te wissen, ons land uit te wissen, ons allemaal uit te wissen.’

De president, zelf van Joodse afkomst, heeft Joden wereldwijd opgeroepen niet te stil te blijven. ‘Nazisme ontstaat in stilte. Dus schreeuw over de dood van burgers. Schreeuw over de moorden op Oekraïners.’