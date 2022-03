Rusland stopt rentebetaling buitenlandse bezitter roebelobligatie

De centrale bank gaf de instructie als onderdeel van een pakket maatregelen zoals de bevriezing van de verkoop van lokale effecten door buitenlanders. Niet-Russische beleggers die begin februari bijna 3 biljoen roebel (26 miljard euro) aan waardepapieren bezaten, kunnen deze nu niet te gelde maken.

De centrale bank heeft niet gezegd hoelang het verbod zal duren. Maandag meldde persbureau Interfax dat de tijdelijke opschorting een half jaar van kracht zal zijn, tenzij de toezichthouder het verbod voortijdig opheft. Het besluit onderstreept volgens kenners hoe snel Ruslands geloof in de vrije markt is afgebrokkeld sinds de invasie in Oekraïne.

‘s Werelds grootste verrekeningssystemen Euroclear en Clearsteam verwerken ook niet langer Russische activa. Daarmee is de veelgeroemde openstelling van de lokale schuldenmarkt voor internationale investeerders na negen jaar ongedaan gemaakt. Het gegeven dat buitenlandse beleggers niet langer een beroep hoefden te doen op lokale partijen om Russische roebelobligaties te verhandelen, hielp de leenkosten van het land te drukken. Het zorgde er ook voor dat er meer buitenlandse investeerders hun kansen in Rusland waagden. Per 1 februari bedroeg hun aandeel 19,1 procent.

Vorige week steeg het rendement van de OFZ met bijna 2,5 procentpunt, toen president Vladimir Poetin eerst twee regio’s in Oost-Oekraïne erkende en vervolgens een militaire aanval opende op de rest van het land. Al voor de invasie had Rusland de veilingen van lokale obligaties stopgezet omdat de geopolitieke spanningen opliepen. De handel in roebelschuldpapier van de Russische overheid is nog niet heropend.