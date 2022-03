Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl naar eigen zeggen snel winstgevend

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van onder andere Thuisbezorgd.nl, is hard op weg om winstgevend te worden. Dat zei topman Jitse Groen in een toelichting op de jaarcijfers van het concern. Vorig jaar was volgens hem een jaar waarin nog fors werd geïnvesteerd, vooral in de eerste jaarhelft, maar sindsdien is het bedrijf op weg naar zwarte cijfers.

Just Eat Takeaway sloot het jaar af met een verlies van ruim 1 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog een tekort van 151 miljoen euro. Het bedrijf trok de portemonnee voor de overname van Grubhub, maar ook voor Bistro.sk. Ook werden nog kosten gemaakt voor overnames die eerder werden gedaan. De omzet was 5,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met een derde in de vergelijking met een jaar eerder. De resultaten vielen analisten fors tegen.

Voor dit jaar rekent Just Eat Takeaway op een verbetering van de winstmarge, afgezet tegen de brutoverdiensten met de bestellingen die bij het bedrijf zijn gedaan. Wel zal deze nog altijd negatief zijn. Het bedrijf merkte vooral in het slotkwartaal van vorig jaar dat de winstgevendheid al verbeterde.

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd maakte eerder al bekend meer bestellingen binnen te hebben gehaald. Daar staat tegenover dat het bedrijf met name in het Verenigd Koninkrijk het afgelopen jaar het nodige investeerde. Ook worden steeds meer bestellingen bezorgd door eigen koeriers van Just Eat Takeaway, waar eerder het grootste deel van de aangesloten restaurants hun eigen bezorging regelde. Ook dat zorgt voor extra kosten.