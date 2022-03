Boeing schort onderhoud Russische luchtvaartmaatschappijen op

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft dinsdag (lokale tijd) aangekondigd dat het zijn steun aan Russische luchtvaartmaatschappijen en zijn werkzaamheden in Moskou tot nader order opschort. Boeing nam het besluit in reactie op de Russische invasie van Oekraïne, die het bedrijf afkeurt.

‘We hebben grote operaties in Moskou opgeschort en ons kantoor in Kiev tijdelijk gesloten’, zei een woordvoerder van Boeing. ‘We schorten ook de levering van onderdelen, onderhoud en technische ondersteuning voor Russische luchtvaartmaatschappijen op. Terwijl het conflict (in Oekraïne) voortduurt, zijn onze teams gefocust op het waarborgen van de veiligheid van onze teamleden in de regio.’