Biden belooft 30 miljoen vaten olie om oliemarkt te stabiliseren

De Verenigde Staten zullen de helft van de 60 miljoen vaten olie bijdragen die de International Energy Agency (IEA)-landen dinsdag hebben afgesproken vrij te geven, zei president Joe Biden in zijn State of the Union-toespraak. Doel van het vrijgeven van de strategische oliereserves is het stabiliseren van de mondiale energiemarkt na de Russische invasie van Oekraïne.