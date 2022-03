Hoekstra: geopolitiek houdt zich niet aan het coalitieakkoord

Minister van Buitenlandse Zaken en CDA-leider Wopke Hoekstra sluit niet uit dat het coalitieakkoord op de schop gaat. "Er is nu zoveel aan de hand. De wereld staat op z'n kop. Dat betekent dat het kabinet terug naar de tekentafel moet, om te kijken wat dit in de volle breedte voor het beleid betekent", zegt de bewindsman woensdag in een interview met De Telegraaf.

Hoekstra wil het defensiebudget flink verhogen in reactie op de Russische inval in Oekraïne. Daarvoor moeten afspraken in het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mogelijk worden opengebroken. Hij wijst erop dat in het verleden coalitieakkoorden wel vaker door de actualiteit zijn ingehaald en er opnieuw onderhandeld moest worden. "Het is voor Den Haag wellicht ongemakkelijk, maar geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord", aldus de minister in de krant.

Nederland moet ook rekening houden met Russische represailles voor de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland, waarschuwt Hoekstra. Hij gaat ervan uit dat die aangescherpt zullen worden en ook president Vladimir Poetin en zijn getrouwen persoonlijk zullen treffen. "We moeten er ernstig rekening mee houden dat Rusland wraak zal nemen voor de zware sancties die we hebben ingesteld. Nederland kan daardoor ook geraakt worden."

Hij benadrukt verder dat de sancties niet tegen de Russische bevolking zijn gericht, maar zegt te hopen dat die door de druk in opstand komt. "Ik vind het hartverwarmend dat er óók in Rusland mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen de oorlog met Oekraïne. Ik hoop zeker dat de Russische bevolking kritische vragen gaat stellen en in opstand komt."

Over een kernoorlog tussen Rusland en het Westen maakt Hoekstra zich geen grote zorgen. "Ik vind dat geen reëel scenario. Je kunt nooit wat uitsluiten, maar het is geen reëel scenario", aldus Hoekstra.