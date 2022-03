Inflatie eurozone stijgt naar verwachting verder door

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt woensdag met de eerste cijfers over de inflatie in februari, die vermoedelijk verder is gestegen. Daardoor komen ook de eerste cijfers voor Nederland naar buiten volgens de Europees geharmoniseerde meetmethode. Die stond in januari al op 7,6 procent.

In de hele eurozone werd in januari een inflatie gemeld van 5,1 procent. Economen rekenen in doorsnee op een verdere stijging naar 5,6 procent. De hoge energieprijzen wakkerden al langer de inflatie aan en dat is met de oorlog in Oekraïne niet minder geworden. Ook de prijzen van andere grondstoffen als metalen en voedsel stegen de afgelopen dagen hard door.

In Duitsland steeg de inflatie in februari ook weer, na een lichte daling in januari, bleek dinsdag. Daar speelden ook nog altijd coronagerelateerde effecten, zoals knelpunten bij leveringen, mee. Fabrikanten moeten meer betalen voor onderdelen, grondstoffen en energie en rekenen die hogere kosten door aan hun afnemers waardoor huishoudens uiteindelijk ook meer moeten betalen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt later overigens nog met eigen cijfers over de inflatie. Bij die eigen methode worden andere producten meegewogen of in een andere verhouding. De CBS-methode valt meestal lager uit dan de Europees geharmoniseerde methode. Zo was het inflatiecijfer over januari in Nederland volgens de eigen methode van het CBS 6,4 procent.