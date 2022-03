Beleggers rekenen op zicht op winst bij moeder Thuisbezorgd

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway komt met de financiële resultaten over afgelopen jaar. De blik gaat daarbij naar verwachtingen over groei en winstgevendheid.

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd maakte eerder al bekend meer bestellingen binnen te hebben gehaald. Daar staat tegenover dat het bedrijf met name in het Verenigd Koninkrijk het afgelopen jaar het nodige investeerde. Ook worden steeds meer bestellingen bezorgd door eigen koeriers van Just Eat Takeaway, waar eerder het grootste deel van de aangesloten restaurants hun eigen bezorging regelde. Het hebben van eigen bezorgers is duurder en daarmee staat de winstmarge mogelijk onder druk.

Waar beleggers ook naar zullen uitkijken is of er winst te verwachten is en zo ja wanneer. Eerder gaf Just Eat Takeaway aan die winstgevendheid voor dit jaar te voorzien. Daarvoor moeten de extra investeringen die Just Eat Takeaway de afgelopen jaren deed rendement op gaan leveren. Bovendien is de verwachting dat de groei van maaltijdbezorging de komende tijd afneemt nu in veel landen de horeca weer open is.

Als de cijfers of de prognoses tegenvallen kunnen beleggers zich weer gaan roeren. Die zijn al langer ontevreden omdat de beurskoers van Just Eat Takeaway in hun ogen te laag is. De verkoop van het vorig jaar overgenomen Amerikaanse Grubhub zou daarom weer teruggedraaid moeten worden, meenden enkele activistische aandeelhouders.