Biden in toespraak: Poetin had ongelijk, we waren er klaar voor

De Amerikaanse president Joe Biden zal dinsdagavond (lokale tijd) zijn eerste State of the Union houden. In deze ‘troonrede’ voor leden van het Congres zet het staatshoofd de belangrijkste plannen uiteen. Volgens vooraf verspreide fragmenten van de toespraak zal Biden over de Russische invasie in Oekraïne onder meer zeggen: ‘Poetin had ongelijk. We waren er klaar voor.’

De State of the Union begint woensdag om 03:00 uur Nederlandse tijd. Biden zal naar verwachting zeggen dat ‘Amerikaanse diplomatie ertoe doet’ en dat de Russische president Vladimir Poetin een ernstige misrekening heeft gemaakt bij het binnenvallen van Oekraïne. De president zal ook beloven de inflatie te bestrijden en het begrotingstekort te verlagen, dat mede door extra uitgaven wegens de coronapandemie in de afgelopen twee jaar flink is gegroeid.

In navolging van zijn eerdere opmerkingen over de invasie, zal Biden de oorlog in Oekraïne omschrijven als ‘met voorbedachten rade en niet uitgelokt’. Poetin ‘verwierp pogingen tot diplomatie’, zal hij zeggen. En, opnieuw over Poetin: ‘Hij dacht dat het Westen en de NAVO niet zouden reageren. En hij dacht dat hij ons hier thuis kon verdelen. Poetin had ongelijk. We waren er klaar voor.’

Over zijn plan om inflatie te bestrijden wordt verwacht dat Biden zal zeggen dat het ‘uw kosten verlaagt, niet uw lonen’. Die kostenverlaging wil hij onder meer bewerkstelligen door meer in eigen land te produceren: ‘Ik noem het een beter Amerika bouwen. Mijn plan om de inflatie te bestrijden, zal uw kosten verlagen en het tekort verkleinen.’